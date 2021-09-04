أخبار عاجلة

"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بريطانيا تسجل 37578 إصابة و120 وفاة جديدة بكورونا

Print
بريطانيا تسجل 37578 إصابة و120 وفاة جديدة بكورونا بريطانيا تسجل 37578 إصابة و120 وفاة جديدة بكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، 37578 إصابة و120 وفاة جديدة بعدوى «كوفيد-19».

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 37578، مقارنة مع 38154 الخميس و42706 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.941 مليون حالة.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع معدل الإصابات المسجلة بين 29 أغسطس و4 سبتمبر بنسبة 2.4% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 120 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 178 الخميس و121 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133161 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا