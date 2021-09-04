أخبار عاجلة

"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انطلاق منتدى المهندسين الزراعيين الأفارقة بمشاركة ٣٠٠ خبير في الغردقة

Print
انطلاق منتدى المهندسين الزراعيين الأفارقة بمشاركة ٣٠٠ خبير في الغردقة انطلاق منتدى المهندسين الزراعيين الأفارقة بمشاركة ٣٠٠ خبير في الغردقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق في الغردقة مساء اليوم السبت اعمال منتدي اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والاتحاد العربي للشباب والبيئة للبيئة الساحلية تحت عنوان «التغيرات المناخية والبيئة الساحلية»، برعاية وزارات الزراعة والبيئة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر التي، بمشاركة 300 خبير مصري وعربي وأفريقي وبحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الأفارقة.


تشمل أعمال المنتدي تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر والذي يضم عددا من الدول الافريقية والعربية، في إطار توعية الشباب الأفريقي بأهمية التعاون على المستويين الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة آثار هذه الظاهرة على البيئة البحرية وتنفيذ برامج من شأنها التكيف مع مخاطرها عبر حزمة من البرامج للحد منها، خاصة ان الظاهرة تهدد العالم وتؤثر بشدة على الكائنات البحرية والشعاب المرجانية.

كما يناقش المؤتمر دور الحكومات والمنظمات غير الحكومية في المحافظة على بيئة البحر الأحمر في خليجي السويس والعقبة وخليج عدن جنوبا واستعراض التحديات الطبيعية التي تواجه حماية البيئة البحرية بمحافظة البحر الأحمر، كما سيتم استعراض خطط للحد من وصول أية ملوثات إلى مياه البحر الأحمر والتوسع في برامج الحد من ظاهرة التصحر التي تهدد عددا من المناطق على ساحل البحر الأحمر بسبب الرعي الجائر على امتداد الشواطئ، ودور الشباب الأفريقي والعربي في تنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة غابات المانجروف على السواحل الغربية والشرقية للبحر الأحمر، وأن البرامج تساهم في الاستفادة من غابات المانجروف في إعادة التوازن البيئي في المنطقة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر