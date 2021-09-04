صحة الغربية تنظم ندوات دينية وتثقيفية للعاملين

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نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بالغربية عددًا من الندوات التثقيفية التوعوية، التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقيَم الدينية والمجتمعية؛ حيث تمّ عقد ندوة بمستشفي كفر الزيات العام ومستشفي السنطة المركزي، تحت عنوان: الرحمة وأخلاقيات المسلم الحياتية. بالتنسيق مع منطقة الأزهر الشريف بالغربية وبتوجيهات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية حرصا منة على نشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي بين كافة فئات العاملين بالقطاع الصحي.

وأشاد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل الوزارة، بدور منطقة الأزهر الشريف بالغربية، لما تقدمه من ندوات دينية وتثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفى ختام الندوة استمع فضيلة الشيخ إلى عدد من أسئلة وفتوى الحضور وأجاب عليها معربا عن سعادته بما تقوم به صحة الغربية من نشاط تثقيفي يسهم في نشر الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية.