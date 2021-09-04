محافظ بورسعيد: استكمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع عبدالرحمن شكري

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، استمرار العمل في استكمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع عبدالرحمن شكرى أمام نادى الغزل الرياضى بالضواحى، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك في إطار استكمال أعمال الرصف بشارع عبدالرحمن شكرى، وتماشيا مع خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى لتحقق السيولة المرورية ومنع التكدس.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير شارع عبدالرحمن شكرى تشمل إعادة رصف وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة والتشجير، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية في منظومة الطرق حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد من المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية للحى، لافتا إلى أنه يتم تكثيف أعمال رصف الطرق بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالحي والتى جاءت بالتوازى مع اعمال التنمية المستحدثة في مختلف المجالات في إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية في كل الخدمات.