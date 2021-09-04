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نائب محافظ السويس يتابع المشروعات التنموية في حي عتاقة

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نائب محافظ السويس يتابع المشروعات التنموية في حي عتاقة نائب محافظ السويس يتابع المشروعات التنموية في حي عتاقة

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تفقد الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، السبت، عددا من مشرعات التطوير والرصف بنطاق حي عتاقة شملت شوارع جمال عبدالناصر وحسين الدسوقي وابراهيم نافع بمدينة السلام 2 بحي عتاقة، للوقوف علي أعمال رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي والمياه والإنارة العامة والأرصفة ومناطق خدمات وساحات انتظار لسيارات المواطنين وأعمال الرصف والشكل الجمالي لهذه الشوارع والمناطق بعد انتهاء الرصف والتطوير.

كما تفقد رمضان مدينتي أحد واليسر بحي عتاقة لمتابعة أعمال رفع كفاءة المدينتين للمرافق العامة والخدمات ومداخل العمارات والكهرباء والإنارة العامة والأرصفة والرصف ومداخل المدينتين وأعمال تمهيد لشوارع المدينتين استعدادا للرصف.

وأكد نائب المحافظ سرعة التنسبق بين جهاز الإنارة العامة وحي عتاقة والشركات المنفذة للانتهاء من أعمال الإنارة العامة بالشوارع الثلاثة والإنارة العامة بمدينتي اليسر وأحد، مشددا على زيادة معدلات التنفيذ لإنجاز أعمال التطوير بهذه المشروعات لتدخل الخدمة من أجل صالح المواطنين.

المصرى اليوم

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