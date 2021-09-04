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توجت الروسية الينا لايسنكو بالميدالية الذهبية لسباق 500 م ببطولة العالم للدراجات للناشئين المقامة على مضمار الدراجات بستاد القاهرة الدولي في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 5 سبتمبر تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحققت لاعبة روسيا زمنا قدره 34.294 ثانية في النهائي، فيما حصدت لاعبة ألمانيا كلارا شنايدر المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 35.353 ثانية، فيما فازت لاعبة روسيا اليزافيتا بوجومولوفا بالميدالية البرونزية محققة زمن قدره 35.438 ثانية.

وتختتم غدا بطولة العالم للدراجات والتي أقيمت بمشاركة 46 دولة.