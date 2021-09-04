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إلهام شاهين رئيسا لـ«أيام القاهرة للدراما العربية» في الأوبرا

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إلهام شاهين رئيسا لـ«أيام القاهرة للدراما العربية» في الأوبرا إلهام شاهين رئيسا لـ«أيام القاهرة للدراما العربية» في الأوبرا

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أعلنت ادارة «أيام القاهرة للدراما العربية» إقامة حفل دورتها الثانية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا يوم الأحد ١٩ سبتمبربرئاسة الفنانة إلهام شاهين.

يشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامي 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا ومنصات وهى الاعمال التي اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز.

وتمثل دول ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية .

ويقام خلال الأيام القادمة مؤتمرصحفي للكشف عن تفاصيل الحفل. جدير بالذكر إن الفنانة يسرا ترأست الدورة الأولى من أيام القاهرة للدراما العربية التي أقيمت بمعهد العالم العربى بباريس.

المصرى اليوم

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