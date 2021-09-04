محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الأعمال الميدانية التي تم تنفيذها بمراكز المدن السبعة خلال الأسبوع الماضي، والتي تشمل بعض الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الإشغالات غير القانونية والعشوائية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، وكذلك إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والوقوف على أعمال منظومة النظافة والتجميل بنطاق المحافظة.

حيث تبين من خلال التقارير التي تم عرضها رفع 1294 حالة إشغال طريق من التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة في أسبوع واحد بكل مدن المحافظة، والتي تنوعت بين عربات باعة جائلين ولافتات غير مرخصة وكراسي وطاولات وحوامل حديدية وخشبية وعروض بضائع خارج المحلات وموازين وسيارات متهالكة تم تسليمها لأصحابها وأكشاك بدون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك من خلال الحملات الميدانية التي نفذتها الوحدات المحلية بشوارع وميادين المدن، فيما تم التحفظ على 340 شيشة من المقاهي والكافيهات لعدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بحظر تقديم الشيشة، بخلاف تحرير 305 محضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية بالأماكن المزدحمة كمواقف سيارات الأجرة وبعض المحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

كما تابع المحافظ الحملات المستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً على الرقعة الزراعية، حيث تمكنت الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بالتنسيق مع حماية الأراضي بمديرية وإدارات الزراعة وقوات الأمن من إزالة فورية لأكثر من 100 حالة تعد بالبناء المخالف، فضلا عن إيقاف العديد من حالات البناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ماتم رصده من مخالفات.

في حين تم رفع أكثر من 5000 طن من القمامة والمخلفات بشوارع المدن وقراها والجمع من المنازل بالإضافة إلى رفع كميات الأتربة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية، وتمهيد وتمشيط الطرق والشوارع الترابية بالقرى والعزب والنجوع، فضلا عن أعمال تطوير الميادين ومداخل القرى وقص وتهذيب الأشجار وزراعة نباتات الزينة ببعض المناطق، وذلك من خلال تنفيذ تكليفات المحافظ بتكثيف تكثيف العمل وإنجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.