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بيراميدز يُخطط لضم نجم السابق لخلافة عبدالله السعيد

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بيراميدز يُخطط لضم نجم الزمالك السابق لخلافة عبدالله السعيد بيراميدز يُخطط لضم نجم السابق لخلافة عبدالله السعيد

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يسعى مسؤولو نادي بيراميدز، للتعاقد مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب مسؤولو النادي السماوي، في التعاقد مع محمد إبراهيم، في الميركاتو الصيفي، ليكون بديلاًا لعبدالله السعيد، الذي يصر على الانتقال إلى صفوف نادي .

ويسعى نادي بيراميدز، للوصول لاتفاق مع إدارة سيراميكا كليوباترا، لحسم صفقة محمد إبراهيم في الفترة الجارية، خاصة في ظل تعثر التعاقد مع ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي، نظرًا لمغالاة مسؤولي القلعة الحمراء في طلباتهم المالية.

يُذكر أن بيراميدز لم يدعم صفوفه حتى الأن سوى بالتعاقد مع عبدالله مجدي، جناح فريق المقاصة.

المصرى اليوم

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