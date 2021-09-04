السلطات الألمانية تحقق فى الواقعة.. إنريجي كوتبوس يكشف محاولة رشوة لاعبيه

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كشف نادي إنريجي كوتبوس المنافس السابق بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أن العديد من لاعبيه تلقوا وعودا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة إذا تلاعبوا بنتيجة مباراة في مسابقة الكأس المحلي.

وأوضح كوتبوس المنافس بالدرجة الرابعة أن اللاعبين أبلغوا إدارة النادي بشأن الواقعة قبل المباراة أمام لودفيجسفيلده، وتم إبلاغ سلطات كرة القدم المحلية بالأمر.

وانتهت المباراة بفوز كوتبوس بهدفين دون رد، السبت.

وأشار كوتبوس في بيانه: «إنريجي ينأى بنفسه تماماً عن أي نوع من التلاعب في المباريات، لكي نجعل الأمر واضحاً، ذلك لا يحدث معنا، وسنمد السلطات المعنية بالتحقيقات بكل المعلومات المتعلقة بالملاحقة الجنائية».

من ناحية أخرى، انتقد مدير نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم، شتيفان رويتر، الأسعار الزائدة عن الحد في سوق الانتقالات الدولية.

وفي مقابلة مع صحيفة «اوجسبورجر الجماينه» الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال رويتر: «عندما ترى ما تم إنفاقه في بعض الصفقات، إنه جنون».

وأوضح رويتر أنه «عندما يرفض باريس سان جيرمان 200 مليون يورو كرسم انتقال لمبابي مقابل عام متبق في عقده، فإن مجموع ما سيكلفه اللاعب للنادي لهذا الموسم سيبلغ 250 مليون يورو، وهذا أمر يدعو إلى التفكير».

وأضاف رويتر: في المقابل، لاحظت الأندية في الدوري الألماني وجود أزمة كورونا، أما على الصعيد الدولي فالأندية الكبرى ليست في حاجة في الغالب إلى أن تكدح لتوفر الأموال.

وتابع رويتر بالقول إنه حتى صفقات الانتقال الحر لكبار النجوم ليست في المتناول بالنسبة لأندية الدوري الألماني، كما حدث مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان.