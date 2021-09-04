أخبار عاجلة

"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يحسم قراره بشأن عودة عمر السعيد

Print
كارتيرون يحسم قراره بشأن عودة عمر السعيد كارتيرون يحسم قراره بشأن عودة عمر السعيد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على عودة المهاجم عمر السعيد، إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء إعارته مع نادي الجونة، بنهاية الموسم المنقضي.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون، أبلغ مسؤولي القلعة البيضاء بتمسكه بعودة عمر السعيد، لصفوف الفريق، ورفض جميع العروض المقدمة للاعب من أندية الدوري الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسها من الجونة وسموحة، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية.

وجاء قرار المدرب الفرنسي، بعد ظهور «السعيد» بمستوى مميز مع نادي الجونة، خلال فترة الإعارة، ونجاحه في تسجيل 11 هدفًا في 23 مباراة، فضلاً عن الأزمة التي يعاني منها الفريق الأبيض في مركز قلب الهجوم، حيث لا يوجد سوى التونسي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، بالإضافة إلى فشل التعاقد مع حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، والذي انتقل إلى صفوف الأهلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك