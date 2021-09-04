كارتيرون يحسم قراره بشأن عودة عمر السعيد

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عودة المهاجم عمر السعيد، إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء إعارته مع نادي الجونة، بنهاية الموسم المنقضي.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون، أبلغ مسؤولي القلعة البيضاء بتمسكه بعودة عمر السعيد، لصفوف الفريق، ورفض جميع العروض المقدمة للاعب من أندية الدوري الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسها من الجونة وسموحة، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية.

وجاء قرار المدرب الفرنسي، بعد ظهور «السعيد» بمستوى مميز مع نادي الجونة، خلال فترة الإعارة، ونجاحه في تسجيل 11 هدفًا في 23 مباراة، فضلاً عن الأزمة التي يعاني منها الفريق الأبيض في مركز قلب الهجوم، حيث لا يوجد سوى التونسي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، بالإضافة إلى فشل التعاقد مع حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، والذي انتقل إلى صفوف الأهلي.