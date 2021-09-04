«بعد تشميع مركز سمكري البني آدمين».. فنانة شهيرة: «كان هيجبلي شلل» (صورة)

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علقت الفنانة ساندي، على خبر تشميع مركز، إحدى الأشخاص، الذي يصف نفسه بـ«سمكري البني آدمين»، لافتة أنها كادت تصاب بالشلل بسبب ذلك الشخص، مشيرةً إلى أنه شخص غير مؤهل لممارسة مهنة الطب.

ونشرت ساندي، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة البيان الخاص بنقابة العلاج الطبيعي، وكتبت عليها: «مزور بطاقة أنه خريج علاج طبيعي وكان هيجيبلي شلل لأن طرقع في اتجاه عكس الغضروف ودا ضاغطة على النخاع الشوكي لأنه واحد مش دارس.. واحد خريج كلية سياحة وفنادق».

سيلفي جديد للفنانة ساندى - صورة أرشيفية

في وقت سابق أثارت ساندي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب في ذلك هو ظهورها في أحد الأعمال الفنية وهي تقف على قمة الهرم، والبعض ظن أنها حقيقية، ولكنها أوضحت الأمر.

كتبت ساندي، في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«فيس بوك»، لتوضح حقيقة الأمر قائلةً: «توضيح بخصوص مشهد الهرم.. جمهوري العزيز، حابه أوضح إن صعود الهرم شيء خطير ومش مسموح بيه».

استكملت ساندي: «بناء عليه تم اللجوء لتقنيات الجرافيكس علشان مشهد الهرم في إعلاني الأخير يظهر بالشكل ده، والمفروض في الإعلان بتستمد الطاقة من المكان، والأهرامات من أقوى رموز الطاقة، ودي جرافيكس..أنا مطلعتش بجد الواحد بيطلع ينام على السرير بيتعب، لكن الجمهور هو اللي عمل كده وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة».