إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث تصادم ببنى سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى عربة (كارو) بطريق اهناسيا- بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع أخرى عربة (كارو) بطريق اهناسيا- بنى سويف ووجه اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: جمعه مسلم سليم 40 سنة، مصاباً باشتباه كسرالساق الأيمن، وسعيدة عوده محلب، 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وفرحه ياسر صلاح، 4سنوات، ويوسف مصطفى مسلم 8 سنوات، وفهد مصطفى مسلم 4سنوات وجميعهم مصابين كدمات وسحجات بالجسم ويقيمون باهناسيا الخضراء التابعة لمركز بنى سويف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.