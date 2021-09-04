«مرض نادر و10 عمليات».. والد الطفلة مارينا التي تنبأت بوفاتها يكشف سبب طلبها توزيع البسكويت بوصيتها

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قال ميلاد حنا، والد الطفلة «مارينا» التي تنبأت بوفاتها منذ 3 أشهر بعد معاناتها مع مرض نادر أصابها، إن نجلته كانت تبلغ من العمر 11 عاما و9 أشهر، موضحًا أن توصيتها في رسالتها التي تنبأت فيها بوفاتها بتوزيع الكعك والبسكويت ليس على روحها، وإنما هي عادات تتم في صيام العذراء كل عام، وكانت تصنعه هي ووالدتها وتوزعه على الجيران مسلمين ومسيحيين.

وأضاف «حنا»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، اليوم السبت، أن ابنته منذ 4 أعوام أصيبت بورم نادر جدًا تحت اللسان، وخضعت لأول جراحة في عام 2018، ثم أجرت بعد ذلك 10 عمليات جراحية، موضحًا أن الرسالة التي كتبتها للتنبؤ بوفاتها كتبتها منذ فترة بكراستها، ولم يهتموا بها، ورأوا أنها طفلة تلعب.

وتابع والد الطفلة «مارينا» أنه تفاجأ بتداول رسالة ابنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعلم من قام بنشرها، موضحًا أن هناك كثير من الأطفال مرضى ولكن ما فرق مع ابنته أنها كتبت هذه الرسالة، منوهًا بأنها كتبت أشياء أخرى تؤكد أنها كان لديها يقين بأنها ستنتقل وأن الموضوع مسألة وقت.

وقال: «مارينا كانت طفلة ذكية جدًا وكانت من الأوائل في دراستها، وكانت تناقش الأطباء حول حالتها الصحية والوقت الذي تجري في العملية ونسبة خطورتها»، معقبًا: «عملنا 10 عمليات كنت بخيرها تعمل العملية عند الدكتور ده ولا ده وكنا أصدقاء وكانت تتقبل كل شيء ولا تخاف بشرط أن تتحدث معها بكل صراحة».