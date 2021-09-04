عبد اللهيان لهنية: المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين

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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، أكد له فيه دعم طهران للقضية الفلسطينية.

وشدد عبداللهيان في اتصاله على أن «المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال»، لافتا إلى أن «إيران تدعم إجراء استفتاء بين السكان الأصليين في فلسطين لتقرير مصيرهم».

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن «إيران ستبقى تدعم كفاح الشعب الفلسطيني لتشكيل دولة مستقلة على أراضي فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس».

يذكر أن عبداللهيان صرح في يوليو المنصرم أن «إسرائيل لن يكون لها مكان في المنطقة».

وجاء تصريح عبداللهيان وقتها على خلفية الإعلان عن افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.