موسيمانى يعقد جلسة خاصة مع الصفقات الجديدة بعد عودته من جنوب أفريقيا

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يعقد بيستو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، جلسة مع صفقات الاهلى الجديد التي أبرمها النادى مؤخرا وهم: لويس ميكيسوني سيمبا بيرسى تاو القادم من برايتون الانجليزى وكريم فؤاد النجوم وحسام حسن سموحة، وذلك للتعرف عليهم وتهنئتم على الانضمام لكتيبة الأهلى وكذلك إطلاعهم على طريقة التعامل ونظام العمل داخل الأهلى قبل التحاقهم رسميا بتدريبات الفريق يوم 10 سبتمبر الجارى، كما يتسلم موسيمانى تقرير خاص عن كل لاعب من العناصر الجديدة يتضمن أرقام ومعلومات عن مشاركتهم مع فرقهم في المباريات حتى يكون على دراية كاملة بمستوى كل لاعب لتسهيل مهمة التعامل معهم.

يأتى هذا في الوقت الذي أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عودة الثنائى عمار حمدي وأحمد عبدالقادر، بعد انتهاء الإعارة الموسم الماضي، وتألق عبدالقادر ضمن صفوف سموحة في مركز صانع الألعاب، بينما ظهر عمار حمدي بشكل مميز مع الاتحاد السكندري، وشارك في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب الهجومي.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لموقع ناديه إن قرار عودة عبدالقادر وحمدي يأتي بعد متابعة مستمرة لأداء الثنائي في الموسم الماضي من جانب الجهاز الفني ولجنة التخطيط وموافقة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وأضاف: «الجهاز الفني يحرص دائماً على متابعة اللاعبين المعارين، عودة عبدالقادر وحمدي تؤكد نجاح سياسة الأهلي خلال السنوات الماضية التي تهدف إلى إعارة بعض اللاعبين لإكسابهم المزيد من الخبرات قبل العودة مجدداً للفريق».