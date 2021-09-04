إطلاق سراح سيميدو بكفالة 10 آلاف يورو بعد توقيفه على خلفية اغتصاب مراهقة

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أطلق سراح الدولي البرتغالي روبن سيميدو مدافع فريق أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف يورو، عقب توقيفه على خلفية اتهامه باغتصاب مراهقة.

واتفق قاضي التحقيق والمدعي العام على إمكانية الإفراج عن روبن سيميدو البالغ من العمر 27 عاما، والمتهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 عاما دون أي شروط تقييدية، بحسب مسؤولين قضائيين.

وتم القبض على سيميدو الاثنين الماضي، بعدما ادعت المراهقة أن سيميدو استدرجها إلى منزله قبل أن يغتصبها مع رجل نيجيري يبلغ من العمر 40 عاما.

وأدلى سيميدو بشهادته أمام قاضي التحقيق الخميس ظهرا، نافيا الاتهامات ومعترفا أنه مارس الجنس مع الفتاة بموافقتها من دون أن يدرك أنها قاصر، بحسب ما قال مسؤولون قضائيون لوكالة «فرانس برس».

وصرح سيميدو للصحفيين خارج قاعة المحكمة الخميس فور اطلاق سراحه: «لا تقلقوا يا أصدقائي، سترون».

وكان اللاعب البرتغالي التقى بالفتاة في حانة في بلدة أوروبوس الساحلية السبت ثم اقتادها إلى منزله في غليفالدا بضواحي العاصمة أثينا، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب.

وقال نادي أولمبياكوس في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن يتخذ أي إجراء ضد مدافعه ولن يعلق على الأمر في انتظار الحكم، مضيفا في بيان: يحترم أولمبياكوس تماما افتراض البراءة.

وانضم روبن سيميدو إلى صفوف أولمبياكوس قبل عامين بموجب عقد مدته أربع سنوات قادما من نادي فياريال الإسباني، وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى بورتو أو تورينو الإيطالي.

وغادر سيميدو الذي خاض آخر مباراة دولية له من ثلاث مع البرتغال في نوفمبر الماضي، فريق فياريال بعد إدانته بمحاولة قتل حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنه تجنب دخول السجن مقابل حظر لمدة ثماني سنوات على دخول الأراضي الإسبانية بموجب اتفاق مبرم في عام 2020. كما تم تغريمه بمبلغ قدره 46 ألف يورو.