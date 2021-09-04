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حسام البدرى يعقد مؤتمر صحفى الليلة للحديث عن مواجهة مع الجابون

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حسام البدرى يعقد مؤتمر صحفى الليلة للحديث عن مواجهة المنتخب مع الجابون حسام البدرى يعقد مؤتمر صحفى الليلة للحديث عن مواجهة مع الجابون

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يعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيا مساء اليوم قبل ليلة مباراته أمام منتخب الجابون في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم بقطر ويؤدي أخر تدريباته في الثامنة مساء اليوم وهو نفس موعد المباراة بتوقيت الجابون التاسعة بتوقيت حيث يخوض المنتخب مرانه الوحيد على الملعب الرئيسي للمباراة.

وتعتبر المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في الجابون، والمواجهة الرسمية الأولى للمنتخبين بعد غياب 27 عاما، حيث سبق أن لعبت مصر 3 مباريات مع الجابون منها مباراة رسمية واحدة ومباراتين وديتين.

ويتصدر حسام حسن نجم الفراعنة السابق قائمة هدافي المواجهات المباشرة بين المنتخبين برصيد 3 أهداف، علمًا بأن مصر فازت بكل المواجهات السابقة وسجلت 10 أهداف، ولم تهتز شباكها.

اللقاء الأول بين المنتخبين كان في بطولة أمم إفريقيا 1994 التي أقيمت بتونس، ضمن دور المجموعات وفاز الفراعنة برباعية نظيفة أحرزها أيمن منصور وحمزة الجمل وبشير عبدالصمد (هدفين).

اما ثاني المباريات فكانت ودية وأقيمت في القاهرة عام 2000، وحقق المنتخب المصري الفوز برباعية نظيفة أيضًا، وأحرز الأهداف أحمد صلاح وحسام حسن وعبدالحليم على وعبدالظاهر السقا

وآخر المباريات كانت ودية أيضًا وأقيمت عام 2004 وفازت مصر بهدفين نظيفين أحرزهما حسام حسن.

المصرى اليوم

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