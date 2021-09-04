جاريث بيل يطالب بتشديد العقوبات بسبب العنصرية

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طالب جاريث بيل قائد منتخب ويلز الأول لكرة القدم باستبعاد الدول التي يكرر جمهورها توجيه الإساءات العنصرية في الملاعب بالاستبعاد من البطولات الدولية للعبة الشعبية، بعد التقارير التي تحدثت عن تعرض رحيم سترلينج وجود بلينجهام لإساءات من هذا القبيل خلال مباراة منتخبي إنجلترا والمجر بتصفيات كأس العالم 2022 في بودابست، الخميس.

وقبل مباراة ويلز أمام روسيا البيضاء في تصفيات كأس العالم، غدا الأحد، تساءل جناح ريال مدريد عن جدوى التحقيقات المطولة التي تحدث دائماً بعد هذه الإساءات وطالب بتحرك أكثر سرعة في مواجهة مثل هذه المخالفات غير المقبولة.

وقال بيل: «في ظل تكرار الإساءات وهو ما يحدث على ما يبدو فإنه من الممكن منع الدول من المشاركة في المنافسات».

وتابع: «إذا استمرت دولة ما في تكرار هذه الإساءات الفظيعة فربما يكون من الأفضل استبعاد هذه الدولة وإيقافها حتى تتعلم الدرس بهذه الطريقة».

وأدان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورابطة اللاعبين المحترفين هذه الإساءات بينما فتح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) تحقيقا.

وأكد بيل إنه سيدعم زملاءه إذا ما قرروا الانسحاب من المباراة أمام روسيا البيضاء في مدينة كازان الروسية الأحد، إذا وجهت إليهم أي إساءة عنصرية.

وبعد روسيا البيضاء سيلتقي منتخب ويلز مع ضيفه منتخب استونيا في الثامن من سبتمبر الجاري.