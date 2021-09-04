بايدن يتفقد خسائر إعصار «أيدا» في نيويورك ونيوجيرسي الثلاثاء

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أعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور ولايتي نيوجيرسي ونيويورك، الثلاثاء المقبل 7 سبتمبر، لتفقد الخسائر التي تسبب فيها إعصار «أيدا» الذي يضرب الولايات المتحدة.

كان مسؤولون أميركيون، طالبوا، الجمعة، بخوض معركة شرسة ضد التغير المناخي الذي يُشتبه في أنه كان السبب وراء الفيضانات المدمرة التي تشهدها الولايات المتحدة.

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات التي خلفها الإعصار «أيدا» في منطقة نيويورك وضاحيتها إلى 47 شخصاً على الأقل الأربعاء والخميس، في إطار حدث «غير مسبوق» مرتبط بالطقس أرجعه المسؤولون إلى التغير المناخي.

وبعد 36 ساعة على هذه الظاهرة الجوية المفاجئة والتاريخية في نيويورك، وصل الرئيس جو بايدن إلى لويزيانا (جنوب)، أول ولاية ضربها إعصار أيدا.

وقال الرئيس خلال اجتماع مع مسؤولين محليين في لابلاس بلويزيانا التي زارها لبضع ساعات من أجل تقييم الأضرار، إن «الأمور تتغير بشكل جذري في مجال البيئة. لقد تجاوزنا بالفعل عتبات معينة».