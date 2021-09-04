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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مواجهة مصر أمام الجابون غدا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويدير اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

ووصل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي وكابتن منتخبنا الوطني إلى الجابون للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة مع المنتخب في مواجهة الجابون غدا الاحد ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.