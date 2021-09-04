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طاقم جامبي لإدارة مباراة ضد الجابون بتصفيات قطر 2022

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طاقم جامبي لإدارة مباراة مصر ضد الجابون بتصفيات كأس العالم قطر 2022 طاقم جامبي لإدارة مباراة ضد الجابون بتصفيات قطر 2022

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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مواجهة أمام الجابون غدا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويدير اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

ووصل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي وكابتن منتخبنا الوطني إلى الجابون للانضمام إلى معسكر استعدادا للمشاركة مع المنتخب في مواجهة الجابون غدا الاحد ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

المصرى اليوم

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