أخبار عاجلة

"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة يهنئ منتخب لرجال تنس الطاولة بالفوز ببطولة أفريقيا للفرق

Print
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لرجال تنس الطاولة بالفوز ببطولة أفريقيا للفرق وزير الرياضة يهنئ منتخب لرجال تنس الطاولة بالفوز ببطولة أفريقيا للفرق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي منتخب للرجال بالفوز بلقب بطولة أفريقيا لفرق الرجال المقامة بالكاميرون في الفترة ١-٧ سبتمبر الجاري.

استطاع منتخب مصر أن يتوج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-2 فى نهائى البطولة، وبذلك يوسع منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال الفارق مع نيجيريا إلى لقبين، حيث أصبح لدى الفراعنة 13 لقبا كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة، يليه النيجيرى برصيد 11 لقب.

أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء لاعبي مصر لتنس الطاولة في منافسات البطولة الأفريقية، والاستحواذ علي لقب البطولة في منافسات الفرق سواءً علي صعيد فرق الرجال وفرق السيدات، متمنياً مزيد من التوفيق والانجازات للاعبي المنتخب الوطني لتنس الطاولة في منافساتهم المقبلة.

يذكر أن المنتخب الوطني لتنس الطاولة رجال شارك في البطولة الأفريقية بكل من عمر عصر وأحمد صالح وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر