عمر أشرف يتأهل لنصف نهائي بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه

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تأهل عمر أشرف لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، إلى الدور نصف النهائي لبطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه والتي تحتضنها الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر الجاري.

استطاع عمر الذي يخوض منافسات كوميتيه الرجال -84 كجم، التغلب في أولى مبارياته أمام السعودي فراج الناشري بنتيجة 3-1، ليواجه الأوكراني كوستيان تسيمبال ويتغلب عليه بنتيجة 1-0، ليواجه عمر في أخر لقاءات المجموعة بريان تيميرمانس الهولندي الجنسية ويتغلب عليه بنتيجة 2-0. ليصعد عمر إلى الدور النصف نهائي للبطولة.

وانتهت أمس فعاليات اليوم الأول من منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه بصعود أكثر من لاعب مصر للادوار النهائية.

حيث تأهل عبدالله ممدوح لاعب المنتخب المصري لنهائي وزن تحت 75 كجم بمنافسات الكوميتيه، فيما يلعب أحمد جمال بدور الترضية لحصد الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 67 كجم بمنافسات الكوميتيه أيضًا، وفي منافسات وزن تحت 50 كجم سيدات، تأهل الثلاثي المصري ياسمين الجويلي وأريج سعيد وريم رمزي لنصف النهائي، كما صعد مالك جمعة لمنافسات وزن تحت 50 كجم للكوميتيه رجال.

وضمن منافسات الكاتا، تأهل منتخب الكاتا الجماعي رجال والمكون من مصطفى غباشي – كريم أبوعيطة – إسلام حسني إلى النهائي، كما تأهلت آية هشام في منافسات الكاتا فردي سيدات للعب على مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

يشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.