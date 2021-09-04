منافسة ألمانية إيطالية روسية بنصف نهائي الاسبرنت ببطولة العالم للدرجات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهل الروسي نيكيتا كلاشنيك، والروسي دافيد شيكيلاشفيلي، والإيطالي كاتيا بريدومو، والألماني ليونارد فينريش إلى الدور نصف النهائي لمنافسات الاسبرنت ناشئين ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها غداً بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يلتقي اللاعبان الروسيان ببعضهما البعض بينما يتسابق اللاعب الإيطالي مع نظيره الألماني.

وتقام منافسات نصف النهائي في الفترة المسائية على ثلاثة مراحل حيث تقام ثلاث سباقات بين لاعبي روسيا وثلاث سباقات بين اللاعبين الألماني والإيطالي يتأهل الفائزين بسباقين في كل لقاء للمنافسة على الميدالية الذهبية في النهائي الذي يقام في الفترة المسائية اليوم ايضا ويقام النهائي على ثلاثة مراحل ايضا وكذا المنافسة على الميدالية البرونزية.