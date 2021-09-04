«تخطيط» الأهلى تجتمع مع موسيمانى لمناقشة اللائحة الجديدة

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تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، اجتماع خاص مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى بعد عودته من جنوب إفريقيا حيث يقضى إجازة هناك وذلك لمناقشة ملف وضع لائحة جديدة للفريق سيتم العمل بها خلال مباريات كأس مصر والموسم الجديد وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلى.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان موسيمانى طلب تعديل اللائخة المعمول بها حاليا واستبدالها بأخرى تكون تشجيعية لتتماشى مع ثورة التغيير التي يشهدها الأهلى حاليا سواء بضم صفقات قوية لضخ دماء جديدة داخل الفريق لتجنب ما حدث خلال الموسم المنقضى والذى شهد أزمة في بعض المباريات نتيجة غياب البديل الكفء ما تسبب في فقدان الأهلى عدد من النقاط أثرت بالسلب على مسيرته وجاءت النتيجة في النهاية ضياع الدورى ما أغضب الجماهير ووضع المسوؤلين بالنادى في حرج.

يأتى هذا في الوقت الذي تنتظر الإدارة عودة موسيمانى خلال الساعات القليلة المقبلة لقيادة الفريق وتحهيز اللاعبين للفترة المقبلة المتربط فيها الأهلى بعدد من المباريات المهمة سواء على الصعيد المحلى في كأس مصر والسوبر الإفريقي والتحضير للموسم الجديد وكذلك تعرفه على الصفقات الجديدة التي أتم النادى التعاقد معهم.