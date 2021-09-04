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النطق بالحكم على فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة التحريض على الفسق 18 سبتمر

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النطق بالحكم على فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة التحريض على الفسق 18 سبتمر النطق بالحكم على فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة التحريض على الفسق 18 سبتمر

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قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، حجز قضية فتاة التيك توك «ياسمين.ع»، المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها، إلى جلسة ١٨ سبتمبر الجارى وذلك للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة، أحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية المتهمة وصديقها لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر بث مقاطع تتضمن أفعالاً وإيحاءات منافية للآداب.

وثبت من تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة صورت فيديوهات داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها «أسامة» الذي كان يصورها بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات.

وتبين أن المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة في الربح المادي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «ياسمين، ع»، بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

المصرى اليوم

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