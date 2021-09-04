طالبه بالبحث عن عمل والاعتماد على نفسه.. عاطل يقتل والده في كفر الشيخ

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أقدم عاطل على على قتل والده بإحدى قرى مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، حيث طعنه بآلة حادة خلال مشاجرة بينهما.

تلقى اللواء أشرف صلاح الدين، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مستشفي سيدي سالم المركزي بوصول "ب .ب.م"، 65 سنة، إلى المستشفى وبه إصابات خطيرة بسبب طعنه بآلة حادة، وتم تحويله لمستشفى كفر الشيخ العام لخطورة حالته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابة.

وكشفت التحريات أن نجل المجني عليه "م"، 30 سنة، عاطل، وراء ارتكاب الواقعة، حيث نشبت بينهما مشاجرة، بسبب مطالبة الوالد ابنه بالبحث عن عمل والاعتماد على نفسه، حتى يتمكن من بناء مستقبله والبحث عن عروس، ولكن الابن استشاط غضبا وأحضر سكينا وطعن والده.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ للتحقيق.