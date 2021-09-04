«حزب العدل»: إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف يتسق مع الدستور المصري

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رحب حزب العدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٢٧ لسنة ٢٠٢١ الخاص بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف.

وأعلن الحزب- في بيان له- أن قرار الحكومة بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، قرار شجاع وسيكون له مردود إيجابي على المستوى المحلي والدولي، فتلك الوحدة المجمعة ستكون ملجئاً آمناً للمرأة من بدايات تعرضها للعنف ومروراً بالإجراءات التي ستصبح في مكان واحد وبها خصوصية ودعمها قانونياً ولوجستيا، وحتى حصولها على حقها ومعالجتها جسدياً ونفسياً من آثار العنف.

وأضاف البيان: «لعل ما يميز هذا القرار الحكومي أنه جاء متسقاً مع الدستور المصري والذي تضمن أكثر من ٢٠ مادة تخاطب المرأة وتحدد حقوقها، كما يعكس ما تؤمن به القيادة السياسية التي تضع قضايا المرأة دوماً في المقدمة».

ووأشار إلى أن مثل هذه القرارات إنما تأتي تقديراً لدور المرأة المصرية التاريخي بثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وتحملها الجانب الأكبر من الآثار المريرة المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهى بحق تستحق منا كل التحية والتقدير والدعم.

ولفت البيان إلى أن القرار سيلقى ترحيباً دولياً كبيراً وسيحسن من صورة مصر التي تسير في تحسن متنامي في مجال حقوق المرأة، ولا سيما بعد تمكينها من ربع مقاعد مجلس النواب وربع المجالس المحلية المنتظرة.