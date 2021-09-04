أخبار عاجلة

القبض علي 4 أشخاص بحوزتهم سلاح وبانجو في أسوان -
4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء» -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء -
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حزب العدل»: إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف يتسق مع الدستور المصري

Print
«حزب العدل»: إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف يتسق مع الدستور المصري «حزب العدل»: إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف يتسق مع الدستور المصري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب حزب العدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٢٧ لسنة ٢٠٢١ الخاص بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف.

وأعلن الحزب- في بيان له- أن قرار بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، قرار شجاع وسيكون له مردود إيجابي على المستوى المحلي والدولي، فتلك الوحدة المجمعة ستكون ملجئاً آمناً للمرأة من بدايات تعرضها للعنف ومروراً بالإجراءات التي ستصبح في مكان واحد وبها خصوصية ودعمها قانونياً ولوجستيا، وحتى حصولها على حقها ومعالجتها جسدياً ونفسياً من آثار العنف.

وأضاف البيان: «لعل ما يميز هذا القرار الحكومي أنه جاء متسقاً مع الدستور المصري والذي تضمن أكثر من ٢٠ مادة تخاطب المرأة وتحدد حقوقها، كما يعكس ما تؤمن به القيادة السياسية التي تضع قضايا المرأة دوماً في المقدمة».

ووأشار إلى أن مثل هذه القرارات إنما تأتي تقديراً لدور المرأة المصرية التاريخي بثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وتحملها الجانب الأكبر من الآثار المريرة المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهى بحق تستحق منا كل التحية والتقدير والدعم.

ولفت البيان إلى أن القرار سيلقى ترحيباً دولياً كبيراً وسيحسن من صورة التي تسير في تحسن متنامي في مجال حقوق المرأة، ولا سيما بعد تمكينها من ربع مقاعد مجلس النواب وربع المجالس المحلية المنتظرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي

الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي

الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية