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رد ناري من على بشأن أزمة زوجة علاء علي

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رد ناري من الزمالك على مرتضى منصور بشأن أزمة زوجة علاء علي رد ناري من على بشأن أزمة زوجة علاء علي

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رد حسين السمري عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي على هجوم المستشار ، رئيس الزمالك السابق على الإدارة الحالية، بسبب أسرة الراحل علاء على نجم الزمالك السابق.

وكان مرتضى منصور، هاجم اللجنة الحالية بنادي الزمالك بسبب إلغاء المعاش الخاص بزوجة الراحل على على، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق.

وقال السمري عبر حسابه على «فيس بوك»: «زوجة علاء على وانتشار بوستات مغلوطة عن هذا الموضوع، والحقيقة لابد من ايضاحها خاصة وانها حالة انسانية يستغلها البعض بشكل سئ وعجيب».

وأضاف: «اولا: اللجنة السابقة اقرت مبالغ سميت رعاية لقدامى الرياضيين بعد أن اعترضت الجهات الرقابية على مصطلح معاش حيث يطلق على الموظفين المؤمن عليهم فقط».

وتابع: «ثانيا: قامت اللجنة السابقة مشكورة بدراسة الأمر وكل حالة بمفردها وبتحديد مجموعة من المستحقين فعلا لتنقية كشوف الصرف السابقة التي كانت فيها المبالغ متفاوتة ومتباينة مابين ١٥ الف إلى ٨٠٠ ج شهريا للشخص الواحد دون تحديد سببا لهذا التفاوت ومنهم قادرون ولهم مدخولات مالية من جهات عملهم الأصلية أو لديهم ممتلكات. فحددت اللجنة مبلغا موحدا للجميع ولغير القادرين فقط منهم أسرة المرحوم علاء على».

وأوضح: «ثالثا: تلاشي النادي التدخل في اشكاليات عائلية بين الزوجة وعائلة علاء فقام النادي بمناصفة القيمة المالية المحددة بين الزوجة ووالديه»، مضيفًا: «رابعا: منذ ايام سلمت بنفسي زوجة علاء مبلغا ماليا كبيرا من أحد أعضاء اللجنة الحالية وغيرها من المستحقين وليس من حسابات النادي كلما اتيح تجميع مبالغ للحالات المختلفة من أهل الخير».

واختتم: «كنت أتمنى عدم الحديث في هذه الأمور الخيرية والإنسانية ولكنى أثرت التوضيح لتبرئة اللجنة السابقة وتوضيح اللغط والمغالطات المنشورة في هذا الموضوع واللعب على المشاعر والمزايدة على الحالات الإنسانية».

المصرى اليوم

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