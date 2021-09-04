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مقاومة بنجشير تعلن مقتل 600 من مقاتلي طالبان في مناطق متفرقة بالولاية

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مقاومة بنجشير تعلن مقتل 600 من مقاتلي طالبان في مناطق متفرقة بالولاية مقاومة بنجشير تعلن مقتل 600 من مقاتلي طالبان في مناطق متفرقة بالولاية

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أعلنت "جبهة المقاومة" في ولاية بنجشير الأفغانية، اليوم السبت، مقتل نحو 600 من عناصر حركة "طالبان" (المحظورة في ) منذ صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم "جبهة المقاومة"، فهيم دشتي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحو 600 من إرهابيي حركة طالبان قُتلوا في أجزاء متفرقة من بنجشير منذ الصباح".

وأضاف دشتي، أن أكثر من ألف مقاتل من حركة "طالبان" اعتقلوا أو استسلموا أمام قوات "جبهة المقاومة"، لافتا إلى أن قوات "جبهة المقاومة" قطعت الإمدادات عن "طالبان" من المحافظات الأخرى واستحوذت على معداتها.

المصرى اليوم

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