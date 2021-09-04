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وكيل صحة الشرقية بتفقد أعمال توسعة قسم الحضانات الجديد بمستشفي فاقوس النموذجي

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وكيل صحة الشرقية بتفقد أعمال توسعة قسم الحضانات الجديد بمستشفي فاقوس النموذجي وكيل صحة الشرقية بتفقد أعمال توسعة قسم الحضانات الجديد بمستشفي فاقوس النموذجي

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كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور أشرف عوض مدير مستشفى فاقوس النموذجي السابق، وذلك لبلوغه السن القانوني للمعاش، مقدماً له شهادة تقدير لمجهودته المخلصة المبذولة في خدمة المرضي والمواطنين بمركز ومدينة فاقوس خلال فترة عمله السابقة، كما احتفي وكيل الوزارة بعودة الدكتورة مني عبدالحي صيدلي أول مستشفي فاقوس للعمل بعد تعافيها من سرطان الثدي، وقدم لها باقة من الورود والحلوي بهذه المناسبة.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور هشام مسعود لمستشفي فاقوس النموذجي، لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة الموجة الرابعة من المستجد كوفيد ١٩، والاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي .

وتفقد وكيل الوزارة الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة قسم الحضانات الجديد والذي يسع لعدد ٥٠ حضانة بدلاً من ١٦ حضانة، بتكلفة تقديرية تصل لأكثر من ٦ مليون جنيه، كما تفقد الأعمال الجارية لتطوير الدور الخامس بالمبني الرئيسي، وإنشاء عناية متوسطة للعزل مزودة بشبكة غازات، وتطوير وترميم مبني الصدر بالمستشفي لخدمة المرضي والمواطنين بمركز ومدينة فاقوس.

المصرى اليوم

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