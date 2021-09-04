وزير الرياضة يتفقد المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة

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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في إطار زيارته للمحافظة وخلال ذلك استمع الوزير لرواد المركز وأولياء، ووعد بتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجههم.

وتابع الوزير الحالة الإنشائية للمركز، كما تابع مجموعة من أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بجانب حضوره منطقة البحر الأحمر للكاراتيه.

وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على المتابعة الدورية لواقع البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية في كافة أنحاء الجمهورية، ورصد دوري لعمليات التشغيل بها، والاحتياجات المطلوبة من صيانة أو رفع كفاءة للحفاظ عليها، وحرصاً على قيامها بتقديم الخدمات التي للنشء والشباب على أكمل وجه.

وأشار الوزير أن مصر لديها بنية رياضية شبابية متميزة منتشرة في جميع المحافظات من أندية ومراكز شباب ومدن رياضية وشبابية وصالات مغطاة ومراكز تعليم مدني ومنتديات شبابية، لافتاً أن تلك المنشآت تهدف إلى خدمة الشباب في إقامة الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية والفنية والاجتماعية بها، وأنه يتم متابعة الأنشطة المقدمة بها، وتوجيه المسئولين بها لتكثيفها، وتلبية احتياجات الأعضاء من برامج ومشروعات.

وقببل تفقد المركز الدولي للتنمية الرياضية، قام وزير الشباب والرياضة، بافتتاح المقر الجديد لمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بنطاق مدينة الغردقة بتكلفة 500 ألف جنيه بالتعاون مع جهاز تعمير البحر الأحمر.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للسادة العاملين بالمديرية على الجهود المبذولة ،مطالبا إياهم بمزبد من الجهد لإخراج منتج جيد لشباب المحافظة.