حملات مكثفة للنظافة في كفر الشيخ

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نظمت مجالس مدن كفر الشيخ وقلين وسيدي سالم ودسوق وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات المتعددة منها رفع الإشغالات، وإزالة الأكشاك المخالفة، وتحسين الخدمات والمرافق، وحملات نظافة، وازالة التعديات على التعديات، والبناء المخالف، كما شهدت عدد من القرى تبطين وتأهيل عدد من الترع، وتطهير خطوط الصرف وصفايات المطر، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين. ‏

‏وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة اليومية لرفع الإشغالات بمنطقة صنعاء، وخلف عمارات المهندسين، وشارع عبدالسلام عارف، وطريق صلاح سالم، وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات ومصادرتها، ومنع تواجد الباعة الجائلين من احتلال الشوارع الحيوية، وكذلك القضاء الفوري على احتكار بعض المحلات لمساحات الشوارع أمامها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع العاصمة.

وأشرفَ فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات النظافة العامة والتجميل، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمداخل والمخارج، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، بالمدينة، كما تابع، أعمال الجمعية الزراعية وصرف الأسمدة بقلين البلد، فضلاً عن متابعة سير العمل بمكتب التأهيل المهني بقلين، والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين.



وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، الروضة، والورق، ومنشأة عباس، والفقهاء القبلية، وبرية لاصيفر، كما تابع أعمال الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرية الورق التابعة للوحدة المحلية بقرية الورق.

تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إزالة شدة خشبية لدور أول علوى، دون استخراج وثيقة استكمال أعمال من المركز التكنولوجي، تنفيذا لقانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة 1979 وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، كما تابع أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والطريق الرافد الدولي بالتخلص من تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة بقريتي الساحل القبلي والربع، فضلاً عن رفع المتولد اليومي بالشوارع، ونقاط التجمع وحول الحاويات، ونقلها حيث المقلب الرئيس والتخلص منها، بمعدات وعمال الوحدات المحلية.



وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تأهيل وتكاسي ترعه الحمصة بسنهور المدينة بطول 3500 م والتي تبدأ من ترعة سنهور الصغرى وتنتهي بعزبة الحيطة والمنفذة بواسطة الشركة المنفذة العمر بالتنسيق الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بكفر الشيخ، من الري وقد تم التأكيد على سرعة انجاز الأعمال طبقا للبرنامج الزمني وضبط الجودة واجراء كافه الاختبارات اللازمة. كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق بدء رفع درجة الاستعداد بتطهير خطوط الصرف وصفايات المطر، اعتبارا من اليوم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ومجلس المدينة، وذلك من خلال خطة زمنية محددة ومازال العمل مستمرًا، وتم بدء اعمال التطهير لخطوط الصرف الصحي بمناطق حلقة السمك وفرج الصايغ ومازال العمل مستمرا يوميا بمناطق مختلفة بأنحاء المدينة .