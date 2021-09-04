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أبناء يحصدون جوائز البطولة الدولية للرياضيات الذهنية فى دبي

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أبناء مصر يحصدون جوائز البطولة الدولية للرياضيات الذهنية فى دبي أبناء يحصدون جوائز البطولة الدولية للرياضيات الذهنية فى دبي

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حقق أطفال انجازا جديدا بحصد جوائز البطولة الدولية للرياضيات الذهنية في دبي والتي اختتمت فعالياتها أمس بمشاركة حوالي 25 دولة من مختلف دول العالم.

وقد مثلوا مصر خلال منافسات بطولة العالم للعمليات الحسابية السريعة، ليتمكن الفريق المكون من 8 أطفال بأعمار مختلفة من حصد العديد من الجوائز من بينها جائزة بطل أبطال العالم لسن 7 سنوات وكذلك بطل العالم لسن 14 و15 سنة، وبطل العالم لسن ١٢ سنه، وكذلك المركز الثالث على مستوى العالم بأعمار مختلفة.

وقد تسلم أطفال مصر جوائز التكريم وذلك خلال احتفال كبير تم خلاله الإعلان عن نتائج المسابقة الدولية للرياضيات الذهنية، وعبر الأطفال عن فرحتهم الكبيرة بهذا الانجاز الذي يرفع اسم مصر عاليا في الخارج، وأكدوا أنهم قادرون على رفع العلم المصري بمختلف المحافل الدولية وأن الطفل المصري قادر على تحقيق الانجازات في كل وقت ومكان.

المصرى اليوم

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