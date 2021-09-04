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جامعة فيصل تفوز بجائزة "بلاكبورد" لفئة التميز في تمكين التعليم

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من خلال منصة الشركة لعام 2021

جامعة فيصل تفوز بجائزة

أعلنت إحدى أكبر الشركات في العالم لتقديم أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد"، حصول جامعة الملك فيصل، على جائزة بلاكبورد (Blackboard) لفئة التميز في تمكين التعليم من خلال منصة بلاكبورد (Blackboard) التعليمية للعام 2021 (Blackboard spotlight Awards: Education Empowerment).

وتمنح هذه الجائزة تقديرًا لشركاء بلاكبورد الاستثنائيين الذين أظهروا مساهمة مثالية في مجال التعليم من مجتمع بلاكبورد (Blackboard) حول العالم، والذين تم الاعتراف بعملهم كمساهمة مهمة ونموذجية في مجال التعليم.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، حرص الجامعة على مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب في ظل دعم القيادة الرشيدة -أعزها الله- وتوجيهات وزارة التعليم، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن هذا الإنجاز يأتي توثيقًا لجهود الجامعة وخبرتها على مدى 12 عامًا في مجال مواكبة التطورات التعليمية المدعمة باستخدام التقنيات الحديثة، ووجود خطة استراتيجية واضحة لتطوير إمكانات التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد"، تواكب المستجدات التقنية، إلى جانب تعزيز الخبرة الطويلة المكتسبة، واستثمارها.

من جانبه، أوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد"، الدكتور فواز بن وصل الله الصاعدي، أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لحجم الدعم الذي تحظى به العمادة من إدارة الجامعة، وما يقوم به فريق العمل المتكامل من الخبراء والاختصاصيين في التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد" من جهود نوعية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز انعكس على ما تحقق من تميز الجامعة في تقديم وإدارة العملية التعليمية "عن بُعد"، خلال الجائحة، وضمان جودتها وفق أعلى معايير التعلم الإلكتروني المحلية والدولية، وتحقيق تنوع أساليب تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة لاستخدام أحدث التقنيات.

جامعة فيصل تفوز بجائزة

جامعة فيصل تفوز بجائزة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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