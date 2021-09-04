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ضبط مخالفين لنظام البيئة لعرضهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

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ضبط مخالفين لنظام البيئة لعرضهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية ضبط مخالفين لنظام البيئة لعرضهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
56 مواطنًا مخالفًا بحوزتهم 37 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي

ضبط مخالفين لنظام البيئة لعرضهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (56) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (37) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض والمخزن لأغراض تجارية بمدينة الرياض.


وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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