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"الكاظمي" يناقش مع "عبدالعزيز بن سعود" تعزيز التعاون الأمني القائم بين المملكة والعراق

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استقبل رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدولته، وتمنياتهما لجمهورية العراق حكومة وشعبًا دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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