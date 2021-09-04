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"العتيبي" يروي تفاصيل إنقاذه لمصاب ارتطمت به "مطية" في مهرجان ولي العهد للهجن

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"العتيبي" يروي تفاصيل إنقاذه لمصاب ارتطمت به "مطية" في مهرجان ولي العهد للهجن "العتيبي" يروي تفاصيل إنقاذه لمصاب ارتطمت به "مطية" في مهرجان ولي العهد للهجن
كانت عائدة بسرعة وبحركة عكسية عند انطلاق الشوط

في الوقت الحرج من الصعب للغاية إدارة وعلاج بعض المواقف الطارئة في وقتها المناسب وقبل فوات الأوان، إلا أن هناك أفرادًا يتميزون بفن إدارة مثل تلك المواقف التي يقف الكثير أمامها عاجزاً ومكتفياً بانتظار المصير. وتجلى ذلك السيناريو في مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن في نسخته الثالثة على أرضية ميدان الطائف، حينما أنقذ مشرف اللجان عبدالرحمن العتيبي، عضو إحدى اللجان، بعدما ارتطمت به "مطية" عكست سير السباق.

وعن تفاصيل الحادثة، قال مشرف اللجان بمهرجان ولي العهد الأمين، عبدالرحمن بن منير العتيبي: "أصيب أحد أعضاء اللجان في موقع العمل الميداني جراء ارتطام "مطية" به كانت عائدة بسرعة وبحركة عكسية عند انطلاق الشوط؛ مما أدى إلى سقوط العضو ودخوله في حالة إغماء وانقطاع في التنفس، وفي هذه الأثناء طبقت التنفس الصناعي بكل احترافية؛ ما نتج عنها عودة المصاب إلى التنفس والإفاقة".

وأضاف: "عند وصول سيارة الإسعاف كان المصاب في حالة جيدة ومطمئنة، حتى أنه غادر وحدة المراقبة الصحية في وقت قصير والحمد لله، وهذا العمل وسرعة معالجة الموقف مطلوب من كل رجل يمتلك خبرة في إنقاذ حياة الآخرين، وعدم الوقوف مكتوف الأيدي، بل يبادر إلى إنقاذ المصاب، مع مراعاة ضرورة امتلاكه الخبرة العملية أو التعليمية".

ووجه المصاب شكره وامتنانه للمشرف على اللجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثمناً له موقفه الإنساني في إنقاذ حياته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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