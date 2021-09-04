‏نورسين علي تتأهل لنصف نهائي بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهلت نورسين على لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه، إلى الدور نصف النهائي لبطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه والتي تحتضنها الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر الجاري.

استطاعت نورسين التي تخوض منافسات كوميتيه السيدات تحت 61 كجم، التغلب في أولى مبارياتها أمام لاعبة الأكوادور جاكلين فاكتوس بنتيجة 9-4، لتواجه الأوكرانية ديانا شوستاك وتتعادل معها بنتيجة 3-3، لتتغلب نورسين في آخر لقاءاتها في المجموعة على البلجيكية نيلي دي فوس بعد انسحابها، لتتأهل نورسين على إلى الدور نصف نهائي البطولة العالمية.

وانتهت أمس فعاليات اليوم الأول من منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه بصعود أكثر من لاعب مصر للادوار النهائية. حيث تأهل عبدالله ممدوح لاعب المنتخب المصري لنهائي وزن تحت 75 كجم بمنافسات الكوميتيه، فيما يلعب أحمد جمال بدور الترضية لحصد الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 67 كجم بمنافسات الكوميتيه أيضًا، وفي منافسات وزن تحت 50 كجم سيدات، تأهل الثلاثي المصري ياسمين الجويلي وأريج سعيد وريم رمزي لنصف النهائي، كما صعد مالك جمعة لمنافسات وزن تحت 50 كجم للكوميتيه رجال.

وضمن منافسات الكاتا، تأهل منتخب الكاتا الجماعي رجال والمكون من مصطفى غباشي – كريم أبوعيطة – إسلام حسني إلى النهائي، كما تأهلت آية هشام في منافسات الكاتا فردي سيدات للعب على مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

يشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.‏