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يعود فريق كرة اليد رجال بالنادى الأهلى، لخوض تدريباتة غدا الإثنين بعد الراحة السلبية التي منحها طارق محروس المدير الفنى للاعبين بعد العودة من المغرب وفوز الأهلى بقلب كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت في مدينة مكناس المغربية.

ويبدأ الاهلى في التحضير لمباراة السوبر الأفريقى المقررة يوم 10 سبتمبر الجارى أمام الزمالك على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقال طارق محروس إن فريق رجال يد الأهلي كان لديه إصرار على الفوز بالبطولة الافريقية رغم صعوبة توقيت إقامتها قبل بداية الموسم، وقبل وصول الجميع إلى فورمة المباريات الرسمية، وفي ظل غياب مجموعة اللاعبين الدوليين عن فترة الإعداد، لافتًا إلى أن اللاعبين بذلوا الكثير من الجهد ليكونوا جاهزين للبطولة.

وشدد على أن تركيز فريق رجال يد الأهلي الآن في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الأسبوع المقبل، حيث يسعى الفريق للتتويج بها وإضافتها إلى دولاب بطولات النادي.

ويُسلم كل فريق الاهلى والزمالك القائمة النهائية للاعبين قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على أن يتم إرسال القائمة المبدئية بحد أقصى بعد غد الإثنين، وكذلك يُسلم كل فريق نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا «PCR» للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على ألا يتعدى وقت إجراء المسحة 72 ساعة قبل موعد المباراة.

وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلي على صالة حسن مصطفى، من الساعة الخامسة حتى السادسة من مساء الخميس المقبل، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع من مساء نفس اليوم.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فرد لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.