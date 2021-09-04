«يريد شرب دم الكفار».. معلومات جديدة عن إرهابي نيوزيلاندا

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كشفت التحقيقات الرسمية التي تجرى بشأن حادث القتل الإرهابي في نيوزيلاندا، عن معلومات جديدة عن الإرهابي الذي اقتحم متجرا كبيرا وطعن خمسة أشخاص، حيث تبين أنه كان مدرجا على قائمة ترقب الإرهابيين منذ عام 2016، وظل تحت المراقبة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بينما كان يواجه اجراءات الترحيل .

وذكرت التقارير الإعلامية أنه تم إعلان اسمه وهو أحمد أثيل سامسودين وعمره 32 عاما من سريلانكا، بعد أن جرى رفع أمر التكتم على هويته بموجب قوانين الخصوصية الصارمة التي تطبقها نيوزيلاندا، مشيرة إلى أنه إرهابي يتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش، والذي يعتبر واحدا من أشد المتطرفين خطورة .

ووجد في حوزة الإرهابي مواد دعائية لتنظيم داعش من بينها أغان حول «شرب دم الكفار»، والتي تسببت في تطرفه، حيث همس لأحد المصلين معه في المسجد بأنه ينوي الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش هناك .

بينما تثار أسئلة عن تمكنه من تنفيذ جريمته، إذ كيف سمح له بتنفيذ هجومه وهو يتجول بين أقسام السوبر ماركت الكبير شاهرا سكينه بينما كان يتصيد الضحايا ويطعن في البطن والرقبة، حسب تقرير لصحيفة الصن البريطانية نشرته اليوم .

ودخل الجاني نيوزيلاندا في أكتوبر 2011، ومنح الموافقة على إقامته كلاجئ بعدها بعام، حيث كانت السلطات تناقش إلغاء وضعه كلاجئ منذ 2018، ولكن من المحزن، حسب التقرير، أنها لم تتخذ قرارا حتى وقع الهجوم الإرهابي .

وزعم سامسودين أنه وأبوه تعرضا للاعتداء والخطف والتعذيب بسبب خلفيتهما السياسية ووضعهما كمنتمين لأقلية التاميل التي تتعرض للاضطهاد في سريلانكا، ومن ثم منحته السلطات حق اللجوء السياسي بعدما وجدت آثار جروح على جسده .

وعثر أفراد الشرطة الذين قاموا بتفتيش شقته على عدة مقاطع فيدو وأغان تمجد تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب صور تنطوي على عنف سادي شديد .