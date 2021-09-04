«رؤية أجمل».. مبادرة رسمية لتطهير وتنظيف شوارع وميادين الإسكندرية (صور)

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دشن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، مبادرة «رؤية أجمل» لأعمال النظافة والتجريف ورفع الأتربة ودهان أعمدة الإضاءة وصيانتها، ودهان بلدورات الأرصفة، وتقليم الأشجار والنخيل، وزراعة الأشجار والشجيرات وأعمال الرى، وإزالة الاتربة والمخلفات.

بدأت المبادرة برفع ١٠٩ طن أتربة ومخلفات تقليم الأشجار والنخيل من كوبري الهاويس وشارع سعيد بن بطريق وسوق الجمعه وشارع ٢١٨، كما تم دهان الأرصفة بشارع المكس التي بدأت من حدود حي غرب بشارع المكس حتي كوبري ٢٧ القباري وذلك على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، كما تم دهان أعمدة الإضاءة بطول شارع المكس والتي بدأت من سنترال المكس وكوبري النوبارية حيث تم دهان ٢٢٥ عامود إضاءه وذلك بالإضافة إلى أعمال الصيانة والإنارة وتأمين الأعمدة والابران.

كما تضمنت فعاليات المبادرة أعمال تقليم الأشجار والنخيل ورفع كفاءة الحدائق وزراعتها حيث تم تقليم ٨٧ شجرة وتقليم وتبليط ١٠٥ نخلة بكل من كوبري التاريخ والنوبارية وسوق الجمعه وشارع المكس وكوم الشقافة فضلا عن ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحي وذلك بإزالة الحشائش والتنظيف وزراعة الأشجار وريها.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء للاهتمام بنظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي أمام أهلها وزائريها.

"رؤية أجمل" .. مبادرة رسمية لتطهير وتنظيف شوارع وميادين الاسكندرية (صور)

"رؤية أجمل" .. مبادرة رسمية لتطهير وتنظيف شوارع وميادين الاسكندرية (صور)

"رؤية أجمل" .. مبادرة رسمية لتطهير وتنظيف شوارع وميادين الاسكندرية (صور)

"رؤية أجمل" .. مبادرة رسمية لتطهير وتنظيف شوارع وميادين الاسكندرية (صور)