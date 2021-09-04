«الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي» في دورة تدريبية بـ«إعلام القاهرة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة فردريش ناومان الألمانية، دورة تدريبية بعنوان «الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي» تبدأ 7 سبتمبر وتستمر 3 ايام، تحت رعاية محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، إن الدورة يشارك فيها ٣٠ صحفيا واعلاميا من مختلف وسائل الاعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية العامة والخاصة بهدف تزويدهم بالمهارات والادوات التي تساعدهم في مجابهة ازمة التضليل التي تجتاح العالم حاليا، واكسابهم مهارات التحقق من الاخبار وكشف الزائف والمضلل من المعلومات وفحص مصادر الاخبار ودرجة مصداقيتها والتأكد من عدم تزييف الصور والفيديو ،وذلك حتي يمكنهم ممارسة مهنتهم بكفاءة والقيام بدورهم في مواجهة التزييف والتضليل الاعلامي وما قد يترتب عليه من نشر الذعر بين المواطنين واضعاف ثقتهم بدولهم وتحقيق مأرب سياسية ومصالح اقتصادية أو تحقيق اهداف اجندات خاصة بجماعات مصالح معينة.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلي عبدالمجيد، المدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية ومنسق الدورة، إنه سيتم خلال الدورة مناقشة عدة موضوعات مهمة في 9 جلسات بعضها محاضرات نقاشية والبعض الاخر تدريب عملي للمشاركين وهذه الموضوعات هي:

١. مفهوم الأخبار الزائفة (الأهداف والأدوات والآليات) وهي محاضرة نقاشية تلقيها د.هبة السمري الاستاذ بالكلية.

٢. التكنولوجيا الرقمية وصناعة الاخبار: اساليب وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الاجتماعية وانتشار الاخبار الزائفة.

٣. أشكال ووسائل التزييف والعوامل المؤثرة في انتشارها وتتضمن عرضا وتدريبا عمليا ويتولي التدريب المهندس وليد حجاج خبير الامن المعلوماتي.

٤. التأثيرات المختلفة لعمليات تزييف الأخبار وصناعتها على أمن المجتمع وهي محاضرة نقاشية للدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الاعلامي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان.

٥. طرق مواجهة الاخبار الزائفة قانونيا واجتماعيا واعلاميا والكترونيا وهي محاضرة نقاشية للدكتورة ليلي عبدالمجيد.

٦. أساليب كشف التزييف وطرق التحري والتحقق من صدق المعلومات وهي عرض وتدريب عملي يتولاه احمد عصمت مدير منتدي الاسكندرية للاعلام.

٧.الثقافة الرقمية ونقد وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي كألية للوقاية والمواجهة وهي محاضرة نقاشية تقدمها د. حنان يوسف عميد كلية اللغة والاعلام بالقرية الذكية.

٨.نماذج وتجارب عالمية واقليمية في مواجهة الاخبار الزائفة وهي محاضرة نقاشية للدكتور سامي طايع الاستاذ بكلية الاعلام.

٩. آليات مواجهة الأخبار الزائفة (الشك وفك بنية التضليل) من خلال عرض وتدريب عملي يقدمه خالد البرماوي خبير المعلومات.