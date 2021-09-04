«طالبان» تقر بتباطؤ تقدمها في بنجشير والمقاومة تتحدث عن قتلها مئات من عناصر الحركة

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أقرت حركة «طالبان» بتباطؤ تقدم قواتها في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان.

وذكر مصدر في «طالبان» في حديث لوكالة «رويترز» اليوم السبت أن القتال في بنجشير لا يزال مستمرا، مفسرا سبب تباطؤ تقدم الحركة في الولاية بالألغام الأرضية المزروعة على الطريق المؤدية إلى مركزها مدينة بازارك ومقر حاكمها.

وقال المصدر: «عمليات إزالة الألغام والهجمات تجري في الوقت نفسه».

وأعلنت «طالبان» في وقت سابق من اليوم عن سيطرتها على أربع مناطق في بنجشير ومواصلة تقدمها نحو مركزها.