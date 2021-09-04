استعدادات الصرف الصحى بالإسكندرية لموسم الشتاء

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عقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحى الإسكندرية، اجتماعا مع قطاعات التخطيط، والتشغيل والصيانة ومديري المحطات، والإدارة العامة للصيانة المركزية والإدارة العامة للمعدات المركزية، وإدارة الطاقة، للوقوف على جاهزية محطات الصرف الصحي والتنسيق لنهو المطالب العاجلة استعداداً لموسم شتاء 2021-2022.

وقال اللواء محمود نافع، إن الشركة بدأت منذ أشهر في الاستعداد لموسم الأمطار من خلال تطهير الشنايش وبالوعات الصرف الصحى، ووضع حلول عاجلة للمحاور الرئيسية للتعامل مع التغيرات المناخية وأى أمطار متوقعة.

وأضاف أن الشركة تتابع بصفة يومية البيانات التي تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.