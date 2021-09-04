لا شكاوى في أول امتحانات الدور الثانى بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء

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انتظمت امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بشمال سيناء في هدوء وبدون شكوى، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأكد محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية على متابعة اللجان والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وعدم وجود شكوى. حيث أدى 289 طالبا وطالبة ( 209 طلاب بالقسم الأدبى، و80 طالبا وطالبة بالقسم العلمى) الامتحانات، مشيرا إلى أن اللجان موزعة على: العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات التأمينية والوقائية، وأن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة، والتى تم تدريسها.

وأشار إلى انتظام العمل داخل اللجان والالتزام الكامل من جميع العاملين باللجان، وأن غرفة العمليات في مقر المنطقة بالعريش لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى، كما لم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين.

وأضاف محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن هناك عدة مراكز لتوزيع الأسئلة، وأنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة يومية قبل وبعد كل امتحان، حيث تعقد الامتحانات على مدار فترتين يوميا، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجارى.

وأوضح ابراهيم الفحام مسؤول العلاقات العامة والاعلام بالادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية أن لجان الامتحانات بمدينة العريش توجد في مجمع المساعيد الأزهرى بحى المساعيد وتضم معاهد: بنين العريش، فتيات العريش، فتيات المساعيد، فتيات الريسة، ومعهد بنين أبوبكر بالمساعيد.. وفى مدينة الشيخ زويد بلجنة معهد الشيخ زويد بحى السوق بالشيخ زويد وتضم معاهد: بنين أبوطويلة، فتيات الشيخ زويد ( بحبوح )، فتيات الشيخ زويد القديم، ومعاهد مدينة رفح، وفى مدينة بئر العبدبلجنة معهد فتيات رابعة بقرية رابعة، وتضم معاهد: بنين وفتيات بئر العبد، فتيات رابعة، قاطية، الكرامة، ٦ أكتوبر، ومعهد بالوظة.. وفى وسط سيناء بلجنة معهد أم شيحان بقرية أم شيحان، وتضم معاهد: أم شيحان، وادى العمرو، ومعهد المنبطح، ولجنة معهد الجفجافة بقرية الجفجافة وتضم معهد الجفجافة.