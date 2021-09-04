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صفر كورونا في شمال سيناء

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صفر كورونا في شمال سيناء صفر كورونا في شمال سيناء

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ الأمس بإجمالي عدد 559 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة بالفيروس ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3155 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 222 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، مع وجود 10 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و23حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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