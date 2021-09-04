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إسبانيا تعلن إنقاذ 208 مهاجرين من قوارب في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي

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إسبانيا تعلن إنقاذ 208 مهاجرين من قوارب في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إسبانيا تعلن إنقاذ 208 مهاجرين من قوارب في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي

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انتشل عمال الإنقاذ الإسبان 208 مهاجرين من قوارب صغيرة كانت متجهة اليوم السبت إلى الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية أو جزر الكناري الإسبانية.

واعترضت السفن التي تديرها خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية القوارب في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وقالت خدمة الإنقاذ إنه تم العثور على ما مجموعه 106 مهاجرين، من بينهم 44 امرأة و20 قاصرا، في قوارب متجهة إلى جران كناريا ولانزاروت بجزر الكناري.

ونقلت أربعة قوارب أخرى 102 مهاجرين كانوا يجاولون عبور البحر المتوسط إلى البر الرئيسي لإسبانيا، حيث كان جميع ركاب القوارب من الذكور باستثناء، شخص واحد.

وشهدت إسبانيا ارتفاعا بنسبة 49 بالمئة في الهجرة غير المصرح بها هذا العام، مقارنة بشهر يناير- أغسطس من عام 2020، وفقا لوزارة الداخلية، ووصل 20491 شخصا إلى الأراضي الإسبانية، معظمهم عن طريق البحر.

المصرى اليوم

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