الجامعة الأمريكية تحدد معايير عودة الطلاب للدراسة داخل الحرم والسكن الطلابي

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قالت الدكتورة دينا برعي، نائب رئيس الجامعة الأمريكية للحياة الطلابية، إن التعلم الإلكتروني في ظل وباء كورونا أمر جيد، لكن الوضع أثبت الحاجة الضرورية للتعلم المباشر، خاصة في فئة طلاب البكالريوس، وتوضح الدراسات أن التعلم داخل قاعات المحاضرات، القائم على التفاعل بين الأساتذة والطلاب، أفضل من التعلم «أونلاين»، على عكس طلاب الماجستير والدكتوراه، وذلك فيما يتعلق بنواتج التعليم.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «شهد فصل الصيف انخفاضًا ملحوظَا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مع توفر التطعيمات المضادة للفيروس، وقررنا التعامل مع تلك الفرصة، والعودة للدراسة وجهًا لوجه بشكل كامل، وبدأنا الاستعدادات على مدار شهرين، وكنا بالفعل نقدم المحتوى التعليمي (أونلاين)، مع تقديم محتوى وجهًا لوجه، خاصة الذي لا يمكن تقديمه (أونلاين)، كما صممنا تطبيقًا على الهاتف، يحدد من له حق دخول الحرم الجامعي، أو من لديه أعراض كورونا ولا يسمح له بالدخول».

وتبدأ، الأحد، الدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجهًا لوجه بشكل كامل، لأول مرة منذ انتشار وباء كورونا، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة.

وحول الإجراءات التي ستتبعها الجامعة، لضمان صحة وسلامة الطلاب والأساتذة والعاملين، قالت نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية: «نتأكد من الذي حصل على التطعيم، ووصلت نسبة الحاصلين على التطعيم أكثر من 80%، ويتبقى حوالي 15% لم يتم تطعيمهم، وهؤلاء نطلب منهم اختبار أجسام مضادة بشكل أسبوعي، من خلال نقاط في الجامعة، وإذا ثبتت سلبية الاختبارات يسمح لهم بدخول حرم الجامعة، ويتم التحكم في الأمر من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، وبمتابعة دقيقة من العيادة الطبية للجامعة».

وأضافت: «حققنا معايير التباعد الاجتماعي داخل قاعات المحاضرات، بمسافة متر ونصف المتر بين كل مقعد، والتحكم في تكييفات الهواء لتنقية الهواء، وتحديد مسافات للأساتذة للتحرك داخل قاعات المحاضرات، وضرورة ارتداء قناع الوجه، وبالنسبة للمقررات الدراسية المسجل بها عدد كبير من الطلاب، يتم تقسيم الطلاب بحيث يحضر نصف العدد داخل القاعات، وانصف الآخر يتابع خارج القاعات من خلال شاشات، بنظام التبادل كل أسبوع، بالإضافة إلى توفير مساحات مفتوحة للمحاضرات خارج القاعات الدراسية».

وأوضحت الدكتورة دينا برعي، أن الجامعة تهتم بعدد من المهارات والأنشطة غير الأكاديمية للطلاب، سواء من خلال الأندية والمنظمات الطلابية التي تقدر بحوالي 60 منظمة، واتحاد الطلاب، بكل ما تتيحه من ممارسات للقيادة والإدارة والتخطيط، والتمويل وإدارة أموال الأنشطة، والرقابة، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية.

وقالت نائب رئيس الجامعة الأمريكية للحياة الطلابية: «نظرًا لظروف وباء كورونا سنستمر في هذه الأنشطة، مع تقليل التواصل المباشر وجهًا لوجه، ويمكن استضافة متحدثين من الخارج بحد أقصى 4 أشخاص، وفق اشتراطات صحية محددة، ولدينا لجنة تقر الأنشطة والفعاليات التي تتطلب حضور أكثر من 50 شخصًا، سواء المنظمة من الطلاب أو الأساتذة، لضمان سلامة مجتمع الجامعة، كما وفرنا دليل سلامة في ظل كورونا».

وفي حالة إصابة أحد بفيروس كورونا، أوضحت «برعي» أنه يتم تحديد موقع المصاب، وتحركاته من خلال «الواي فاي»، وتحديد من تعامل معهم، وإبلاغهم لإجراء اختبار، وتتخذ العيادة الطبية بالجامعة القرار المناسب في هذه الحالة، إضافة إلى تعقيم وتطهير قاعات المحاضرات بشكل يومي.

وتشمل الإجراءات الاحترازية سكن الطلاب، وتقول الدكتورة دينا برعي: «لدينا حوالي 700 طالب وطالبة، في السكن الطلابي، وحددنا معايير وإجراءات السلامة، حرصًا على منع التجمعات، بنفس الاشتراطات داخل الحرم الجامعي، ووفرنا مكان للعزل الطبي، في حالة حدوث إصابات بفيروس كورونا، وهناك فصل بين من تم تطعيمهم، ومن لم يتم تطعيمهم، وكلها محاولات لتقليل مخاطر الإصابة».

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

إجراءات احترازية ضد كورونا في الجامعة الأمريكية

إجراءات احترازية ضد كورونا في الجامعة الأمريكية

إجراءات احترازية ضد كورونا في الجامعة الأمريكية