أخبار عاجلة

4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء» -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء -
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -
أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«تفكيركم منحدر».. حمو بيكا يوجه رسالة لمنتقدي تصوير زيارته طفلة مصابة بالسرطان ()

Print
«تفكيركم منحدر».. حمو بيكا يوجه رسالة لمنتقدي تصوير زيارته طفلة مصابة بالسرطان (فيديو) «تفكيركم منحدر».. حمو بيكا يوجه رسالة لمنتقدي تصوير زيارته طفلة مصابة بالسرطان ()

لاقتراحات اماكن الخروج

أعرب مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه، من منتقدي، تصوير زيارته لطفلة مصابة السرطان، حيث أعرب المتابعين عن غضبهم من هذا الأمر، لأنه يفعل الخير ويروّج له، مشيرا إلى أن أهل الفتاة قاموا بتصوير الفيديو.

وأعاد«بيكا» نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفله الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني، أولًا أنا زرت الطفلة الجميلة دي بناءً على طلبها». تابع حمو بيكا: ثانيًا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض، والتفكير الردئ جدًا اللي بقي في الناس ده، ثالثًا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض والكلام الهايف ده.

واستكمل حمو بيكا: «ارحموا نفسكم من الهري الكتير.. بتتعبوا نفسكم على الفاضي.. تفكيركم بقي منحدر بطريقة بشعة.. لازم الفتي في كل المواضيع.. أنا مش بتاع شو ولا هكون بتاع شو في حاجة زي دي بالذات.. ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع

بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو «رقص شباب عراة» في الجيزة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو «رقص شباب عراة» في الجيزة