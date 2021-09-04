★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعرب مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه، من منتقدي، تصوير زيارته لطفلة مصابة السرطان، حيث أعرب المتابعين عن غضبهم من هذا الأمر، لأنه يفعل الخير ويروّج له، مشيرا إلى أن أهل الفتاة قاموا بتصوير الفيديو.

وأعاد«بيكا» نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفله الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني، أولًا أنا زرت الطفلة الجميلة دي بناءً على طلبها». تابع حمو بيكا: ثانيًا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض، والتفكير الردئ جدًا اللي بقي في الناس ده، ثالثًا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض والكلام الهايف ده.

واستكمل حمو بيكا: «ارحموا نفسكم من الهري الكتير.. بتتعبوا نفسكم على الفاضي.. تفكيركم بقي منحدر بطريقة بشعة.. لازم الفتي في كل المواضيع.. أنا مش بتاع شو ولا هكون بتاع شو في حاجة زي دي بالذات.. ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء».